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Смирнова Нина Дмитриевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

13.11.1921

Дата смерти

14.06.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1955 г.р.

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Александр Владимирович

Военная служба
С 05.07.1943 по 17.08.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_uchet_officer10727657/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%26first_name%3D%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2... Показать все
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Неизвестно

Рождение ребёнка
1955

Сын: Смирнов Александр Александрович

Отец ребёнка: Смирнов Александр Владимирович

Смерть
14.06.1999

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