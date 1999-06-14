Смирнова Нина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения13.11.1921
Дата смерти14.06.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козлов Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
С 05.07.1943 по 17.08.1945
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Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козлов Неизвестно
Рождение ребёнка
1955
Сын: Смирнов Александр Александрович
Отец ребёнка: Смирнов Александр Владимирович
Смерть
14.06.1999