Козлов Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Неизвестно

Козлов Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Нина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Нина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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