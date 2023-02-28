Седов Пётр Михайлович
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти04.05.1988
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Седов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Седова Матрёна Степановна
Рождение ребёнка
1947
Мать ребёнка: Седова Матрёна Степановна
Рождение ребёнка
05.09.1949
Мать ребёнка: Седова Матрёна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Смерть
04.05.1988