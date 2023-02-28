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Седов Пётр Михайлович

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Место рождения

Городечня, Угранский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

04.05.1988

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Седов Михаил

Мать: не указана

Городечня, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Седов Николай Петрович

Мать ребёнка: Седова Матрёна Степановна

Новочернореченский, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1947

Сын: Седов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Седова Матрёна Степановна

Новочернореченский, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
05.09.1949

Сын: Седов Василий Петрович

Мать ребёнка: Седова Матрёна Степановна

Новочернореченский, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седова Матрёна Степановна

Развод
Неизвестно

Жена: Седова Матрёна Степановна

Смерть
04.05.1988
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