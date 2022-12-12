Седова Матрёна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1949
Отец ребёнка: Седов Пётр Михайлович
Новочернореченский, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Седов Пётр Михайлович
Смерть
Неизвестно