Седова Матрёна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седова Матрёна Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1949

Сын: Седов Василий Петрович

Отец ребёнка: Седов Пётр Михайлович

Новочернореченский, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Седов Пётр Михайлович

Смерть
Неизвестно
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