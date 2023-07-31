Кузьма Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Фёдор Савельевич
Мать: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Елена Кузьминична
Мать ребёнка: Матрена Тимофеевна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Акулина Кузьминична
Мать ребёнка: Матрена Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Тимофеевна
Место жительства
Неизвестно
Московская область Горностаево
Смерть
Неизвестно