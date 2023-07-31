Кузьма Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьма Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Фёдор Савельевич

Мать: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Елена Кузьминична

Мать ребёнка: Матрена Тимофеевна

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Акулина Кузьминична

Мать ребёнка: Матрена Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Московская область Горностаево
Смерть
Неизвестно