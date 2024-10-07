Фёдор Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смерти1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Савелий Петрович
Мать: Ксения Калинина
Место жительства
Неизвестно
Горностаево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1735
Сын: Кузьма Федорович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1737
Сын: Иван Федорович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
21.05.1738
Дочь: Елена Федоровна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1743
Сын: Анофрей Федорович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1744
Сын: Фёдор Федорович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
30.07.1747
Сын: Илья Федорович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Смерть
1795