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Фёдор Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Савелий Петрович

Мать: Ксения Калинина

Место жительства
Неизвестно
Горностаево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1735

Сын: Кузьма Федорович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1737

Сын: Иван Федорович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
21.05.1738

Дочь: Елена Федоровна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1743

Сын: Анофрей Федорович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1744

Сын: Фёдор Федорович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
30.07.1747

Сын: Илья Федорович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Смерть
1795

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