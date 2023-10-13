Гуджабидзе (Пугаева) Валерия Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуджабидзе (Пугаева) Валерия Валерьевна

Место рождения

Город Фергана Узбекистан

Дата рождения

30.08.1961

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1961

Отец: Пугаев Валерий Петрович

Мать: Пугаева Нина Николаевна

Город Фергана Узбекистан
Рождение ребёнка
27.09.1982

Дочь: Шахматова Евгения Константиновна

Отец ребёнка: Гуджабидзе Константин Константинович

Рождение ребёнка
30.03.1988

Дочь: Чёрная Маргарита Константиновна

Отец ребёнка: Гуджабидзе Константин Константинович

Москва
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