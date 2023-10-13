Гуджабидзе (Пугаева) Валерия Валерьевна
Место рожденияГород Фергана Узбекистан
Дата рождения30.08.1961
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1961
Отец: Пугаев Валерий Петрович
Мать: Пугаева Нина Николаевна
Город Фергана Узбекистан
Рождение ребёнка
27.09.1982
Дочь: Шахматова Евгения Константиновна
Отец ребёнка: Гуджабидзе Константин Константинович
Рождение ребёнка
30.03.1988
Дочь: Чёрная Маргарита Константиновна
Отец ребёнка: Гуджабидзе Константин Константинович
Москва