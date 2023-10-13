Пугаев Валерий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугаев Валерий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пугаев Петр Васильевич

Мать: Пугаева Анна Андреевна

Рождение ребёнка
30.08.1961

Дочь: Гуджабидзе Валерия Валерьевна

Мать ребёнка: Пугаева Нина Николаевна

Город Фергана Узбекистан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пугаев Олег Валерьевич

Мать ребёнка: Пугаева Нина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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