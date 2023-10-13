Пугаев Валерий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пугаев Петр Васильевич
Мать: Пугаева Анна Андреевна
Рождение ребёнка
30.08.1961
Дочь: Гуджабидзе Валерия Валерьевна
Мать ребёнка: Пугаева Нина Николаевна
Город Фергана Узбекистан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пугаева Нина Николаевна
Смерть
Неизвестно