Петрова Александра Евстафьевна
Место рождения
Дата рождения06.04.1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Дочь: Иоаннова-Феодорова-Курицина Ульяна Игнатьевна
Отец ребёнка: Феодоров Игнатий Алексеевич
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Феодорова-Курицина Марфа Игнатьевна
Отец ребёнка: Феодоров Игнатий Алексеевич
Сын: Иоаннов-Феодоров-Курицин Симеон Игнатьевич
Отец ребёнка: Феодоров Игнатий Алексеевич
Дочь: Иоаннова-Феодорова-Курицина Васса Игнатьевна
Отец ребёнка: Феодоров Игнатий Алексеевич
Сын: Иоаннов-Феодоров-Курицин Агафон Игнатьевич
Отец ребёнка: Феодоров Игнатий Алексеевич
Сын: Иоаннов-Феодоров-Курицин Иларион Игнатьевич
Отец ребёнка: Феодоров Игнатий Алексеевич
Дочь: Иоаннова-Феодорова-Курицина Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Феодоров Игнатий Алексеевич
Дочь: Иоаннова-Феодорова-Курицина Елена Игнатьевна
Отец ребёнка: Феодоров Игнатий Алексеевич
Дочь: Иоаннова-Феодорова-Курицина Мария Игнатьевна
Отец ребёнка: Феодоров Игнатий Алексеевич
Сын: Иоаннов-Феодоров-Курицин Тимофей Игнатьевич
Отец ребёнка: Феодоров Игнатий Алексеевич
Сын: Иоаннов-Феодоров-Курицин Трофим Игнатьевич
Отец ребёнка: Феодоров Игнатий Алексеевич
Сын: Иоаннов-Феодоров-Курицин Евфимий Игнатьевич
Отец ребёнка: Феодоров Игнатий Алексеевич
Сын: Иоаннов-Феодоров-Курицин Петр Игнатьевич
Отец ребёнка: Феодоров Игнатий Алексеевич
Дочь: Иоаннова-Феодорова-Курицина Анастасия Игнатьевна
Отец ребёнка: Феодоров Игнатий Алексеевич