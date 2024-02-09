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Петрова Александра Евстафьевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.04.1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.12.1278 ст.

Дочь: Иоаннова-Феодорова-Курицина Ульяна Игнатьевна

Отец ребёнка: Феодоров Игнатий Алексеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение
06.04.1852 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
15.01.1871 ст.

Муж: Феодоров Игнатий Алексеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.09.1873 ст.

Дочь: Феодорова-Курицина Марфа Игнатьевна

Отец ребёнка: Феодоров Игнатий Алексеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.02.1875 ст.

Сын: Иоаннов-Феодоров-Курицин Симеон Игнатьевич

Отец ребёнка: Феодоров Игнатий Алексеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.08.1876 ст.

Дочь: Иоаннова-Феодорова-Курицина Васса Игнатьевна

Отец ребёнка: Феодоров Игнатий Алексеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.08.1877

Сын: Иоаннов-Феодоров-Курицин Агафон Игнатьевич

Отец ребёнка: Феодоров Игнатий Алексеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.10.1880 ст.

Сын: Иоаннов-Феодоров-Курицин Иларион Игнатьевич

Отец ребёнка: Феодоров Игнатий Алексеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.01.1882 ст.

Дочь: Иоаннова-Феодорова-Курицина Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Феодоров Игнатий Алексеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.05.1884 ст.

Дочь: Иоаннова-Феодорова-Курицина Елена Игнатьевна

Отец ребёнка: Феодоров Игнатий Алексеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.01.1886 ст.

Дочь: Иоаннова-Феодорова-Курицина Мария Игнатьевна

Отец ребёнка: Феодоров Игнатий Алексеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.02.1887 ст.

Сын: Иоаннов-Феодоров-Курицин Тимофей Игнатьевич

Отец ребёнка: Феодоров Игнатий Алексеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.09.1889 ст.

Сын: Иоаннов-Феодоров-Курицин Трофим Игнатьевич

Отец ребёнка: Феодоров Игнатий Алексеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.03.1891 ст.

Сын: Иоаннов-Феодоров-Курицин Евфимий Игнатьевич

Отец ребёнка: Феодоров Игнатий Алексеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.06.1893 ст.

Сын: Иоаннов-Феодоров-Курицин Петр Игнатьевич

Отец ребёнка: Феодоров Игнатий Алексеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.12.1894 ст.

Дочь: Иоаннова-Феодорова-Курицина Анастасия Игнатьевна

Отец ребёнка: Феодоров Игнатий Алексеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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