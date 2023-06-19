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Артеменко Фёдор Дорофеевич

Место рождения

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Артеменко Дорофей Гаврилович

Мать: Артеменко Акулина Власовна

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
13.01.1885 ст.

Жена: Артеменко Наталья Терентьевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.09.1886 ст.

Сын: Артеменко Трофим Фёдорович

Мать ребёнка: Артеменко Наталья Терентьевна

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.05.1888 ст.

Дочь: Артеменко Федосья Фёдоровна

Мать ребёнка: Артеменко Наталья Терентьевна

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.10.1889 ст.

Дочь: Артеменко Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Артеменко Наталья Терентьевна

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.10.1892 ст.

Дочь: Артеменко Евдокия Фёдоровна

Мать ребёнка: Артеменко Наталья Терентьевна

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.03.1896 ст.

Сын: Артеменко Ефрем Фёдорович

Мать ребёнка: Артеменко Наталья Терентьевна

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.03.1900 ст.

Сын: Артеменко Фёдор Фёдорович

Мать ребёнка: Артеменко Наталья Терентьевна

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно