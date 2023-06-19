Артеменко Фёдор Дорофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Бракосочетание
13.01.1885 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.09.1886 ст.
Сын: Артеменко Трофим Фёдорович
Мать ребёнка: Артеменко Наталья Терентьевна
Рождение ребёнка
24.05.1888 ст.
Дочь: Артеменко Федосья Фёдоровна
Мать ребёнка: Артеменко Наталья Терентьевна
Рождение ребёнка
07.10.1889 ст.
Дочь: Артеменко Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Артеменко Наталья Терентьевна
Рождение ребёнка
19.10.1892 ст.
Дочь: Артеменко Евдокия Фёдоровна
Мать ребёнка: Артеменко Наталья Терентьевна
Рождение ребёнка
08.03.1896 ст.
Сын: Артеменко Ефрем Фёдорович
Мать ребёнка: Артеменко Наталья Терентьевна
Рождение ребёнка
04.03.1900 ст.
Сын: Артеменко Фёдор Фёдорович
Мать ребёнка: Артеменко Наталья Терентьевна
Смерть
Неизвестно