Артеменко Наталья Терентьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1885 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.09.1886 ст.
Сын: Артеменко Трофим Фёдорович
Отец ребёнка: Артеменко Фёдор Дорофеевич
Рождение ребёнка
24.05.1888 ст.
Дочь: Артеменко Федосья Фёдоровна
Отец ребёнка: Артеменко Фёдор Дорофеевич
Рождение ребёнка
07.10.1889 ст.
Дочь: Артеменко Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Артеменко Фёдор Дорофеевич
Рождение ребёнка
19.10.1892 ст.
Дочь: Артеменко Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Артеменко Фёдор Дорофеевич
Рождение ребёнка
08.03.1896 ст.
Сын: Артеменко Ефрем Фёдорович
Отец ребёнка: Артеменко Фёдор Дорофеевич
Рождение ребёнка
04.03.1900 ст.
Сын: Артеменко Фёдор Фёдорович
Отец ребёнка: Артеменко Фёдор Дорофеевич
Смерть
Неизвестно