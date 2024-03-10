Марфа Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1726 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Титович

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Софья Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Титович

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Титович

Смерть
Неизвестно

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