Марфа Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Титович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Софья Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Титович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Прасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Титович
Смерть
Неизвестно