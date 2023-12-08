Шипицын Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицын Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1927

Дата смерти

03.10.1988

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

1951 г.р.
1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1927

Отец: Шипицын Фёдор Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1951

Сын: Шипицын Андрей

Мать ребёнка: Шипицын Ирина

Рождение ребёнка
16.06.1957

Сын: Шипицын Юрий

Мать ребёнка: Шипицын Ирина

Рождение ребёнка
09.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шипицын Ирина

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицын Ирина

Смерть
03.10.1988
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