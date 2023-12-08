Шипицын Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1927
Дата смерти03.10.1988
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1927
Отец: Шипицын Фёдор Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1951
Сын: Шипицын Андрей
Мать ребёнка: Шипицын Ирина
Рождение ребёнка
16.06.1957
Сын: Шипицын Юрий
Мать ребёнка: Шипицын Ирина
Рождение ребёнка
09.02.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шипицын Ирина
Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шипицын Ирина
Смерть
03.10.1988