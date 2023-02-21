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Hamm Dietrich (Jakob)

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Место рождения

Fuerstenwerder, Gr. Werder, West Prussia

Дата рождения

12.12.1814

Дата смерти

25.07.1873

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1813 г.р.

Дети

1848 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Fuerstenwerder, Gr. Werder, West Prussia
Бракосочетание
16.02.1837

Жена: Hamm Anna (Jakob)

Ladekopp, Gr. Werder, Westpreußen
Рождение ребёнка
16.08.1848

Сын: Hamm Heinrich

Мать ребёнка: Hamm Anna (Jakob)

Ladekopp, Gr. Werder, West Prussia
Смерть
25.07.1873
Надеждино, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Grotsfeld, Alt-Samara Colony
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