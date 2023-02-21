Hamm Dietrich (Jakob)
Место рожденияFuerstenwerder, Gr. Werder, West Prussia
Дата рождения12.12.1814
Дата смерти25.07.1873
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Fuerstenwerder, Gr. Werder, West Prussia
Бракосочетание
16.02.1837
Жена: Hamm Anna (Jakob)
Ladekopp, Gr. Werder, Westpreußen
Рождение ребёнка
16.08.1848
Сын: Hamm Heinrich
Мать ребёнка: Hamm Anna (Jakob)
Ladekopp, Gr. Werder, West Prussia
Смерть
25.07.1873
Надеждино, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Grotsfeld, Alt-Samara Colony