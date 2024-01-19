Мазниченко Агафия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазниченко Агафия

Место рождения

Погромец, Новооскольский, Белгородская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Погромец, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Мазниченко Иван Гордеевич

Отец ребёнка: Мазниченко Гордей Степанович

Погромец, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Ирина Гордеевна

Отец ребёнка: Мазниченко Гордей Степанович

Погромец, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Мазниченко Петр Гордеевич

Отец ребёнка: Мазниченко Гордей Степанович

Погромец, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Мазниченко Яков Гордеевич

Отец ребёнка: Мазниченко Гордей Степанович

Погромец, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Авдотья Гордеевна

Отец ребёнка: Мазниченко Гордей Степанович

Погромец, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Мазниченко Даниил Гордеевич

Отец ребёнка: Мазниченко Гордей Степанович

Погромец, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ульяна Гордеевна

Отец ребёнка: Мазниченко Гордей Степанович

Погромец, Новооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мазниченко Гордей Степанович

Место жительства
Неизвестно
Погромец, Новооскольский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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