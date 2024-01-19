Мазниченко Агафия
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Мазниченко Иван Гордеевич
Отец ребёнка: Мазниченко Гордей Степанович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Ирина Гордеевна
Отец ребёнка: Мазниченко Гордей Степанович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Мазниченко Петр Гордеевич
Отец ребёнка: Мазниченко Гордей Степанович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Мазниченко Яков Гордеевич
Отец ребёнка: Мазниченко Гордей Степанович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Авдотья Гордеевна
Отец ребёнка: Мазниченко Гордей Степанович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Мазниченко Даниил Гордеевич
Отец ребёнка: Мазниченко Гордей Степанович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ульяна Гордеевна
Отец ребёнка: Мазниченко Гордей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно