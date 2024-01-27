Бритикова (Золотарёва) Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бритикова (Золотарёва) Ирина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Золотарёв Михайло Савельевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Бритиков Никита Аверьянович

Отец ребёнка: Бритиков Аверьян Ефимович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Бритиков Даниил Аверьянович

Отец ребёнка: Бритиков Аверьян Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бритиков Аверьян Ефимович

Смерть
Неизвестно
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