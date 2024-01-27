Бритикова (Золотарёва) Ирина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Золотарёв Михайло Савельевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Бритиков Никита Аверьянович
Отец ребёнка: Бритиков Аверьян Ефимович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Бритиков Даниил Аверьянович
Отец ребёнка: Бритиков Аверьян Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно