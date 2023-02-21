Ахалая Роза Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1922
Дочь: Ахалая Евгения Гвачевна
Отец ребёнка: Ахалая Гвач Хутович
Рождение ребёнка
19.08.1927
Дочь: Ярославская Елена Гвачевна
Отец ребёнка: Ахалая Гвач Хутович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Ахалая Илья Гвачевич
Отец ребёнка: Ахалая Гвач Хутович
Рождение ребёнка
01.01.1950
Отец ребёнка: Ахалая Гвач Хутович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахалая Томара Гвачевна
Отец ребёнка: Ахалая Гвач Хутович