Ахалая Роза Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахалая Роза Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1922

Дочь: Ахалая Евгения Гвачевна

Отец ребёнка: Ахалая Гвач Хутович

Рождение ребёнка
19.08.1927

Дочь: Ярославская Елена Гвачевна

Отец ребёнка: Ахалая Гвач Хутович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Ахалая Илья Гвачевич

Отец ребёнка: Ахалая Гвач Хутович

Рождение ребёнка
01.01.1950

Сын: Ахалая Алексей Гвачевич

Отец ребёнка: Ахалая Гвач Хутович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ахалая Томара Гвачевна

Отец ребёнка: Ахалая Гвач Хутович

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