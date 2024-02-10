Сгибнева Николаева Альбина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сгибнева Николаева Альбина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1972

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1992

Дочь: Сизунова Сгибнева Виктория Николаевна

Отец ребёнка: Сгибнев Николай Васильевич

Казахстан
Рождение ребёнка
10.12.1997

Дочь: Баранов Сгибнева Марина Николаевна

Отец ребёнка: Сгибнев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
07.07.2015

Дочь: Сгибнева Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Сгибнев Николай Васильевич

п. Дружный Варненский район Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сгибнев Николай Васильевич

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