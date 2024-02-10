Сгибнева Николаева Альбина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1992
Дочь: Сизунова Сгибнева Виктория Николаевна
Отец ребёнка: Сгибнев Николай Васильевич
Казахстан
Рождение ребёнка
10.12.1997
Дочь: Баранов Сгибнева Марина Николаевна
Отец ребёнка: Сгибнев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
07.07.2015
Дочь: Сгибнева Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Сгибнев Николай Васильевич
п. Дружный Варненский район Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно