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Сгибнев Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1966

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1966

Отец: Сгибнев Василий Александрович

Мать: Сгибнева Магалюс Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сгибнева Николаева Альбина Ивановна

Рождение ребёнка
29.04.1992

Дочь: Сизунова Сгибнева Виктория Николаевна

Мать ребёнка: Сгибнева Николаева Альбина Ивановна

Рождение ребёнка
10.12.1997

Дочь: Баранов Сгибнева Марина Николаевна

Мать ребёнка: Сгибнева Николаева Альбина Ивановна

Рождение ребёнка
07.07.2015

Дочь: Сгибнева Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Сгибнева Николаева Альбина Ивановна

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