Сгибнев Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1966
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.04.1992
Дочь: Сизунова Сгибнева Виктория Николаевна
Мать ребёнка: Сгибнева Николаева Альбина Ивановна
Рождение ребёнка
10.12.1997
Дочь: Баранов Сгибнева Марина Николаевна
Мать ребёнка: Сгибнева Николаева Альбина Ивановна
Рождение ребёнка
07.07.2015
Дочь: Сгибнева Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Сгибнева Николаева Альбина Ивановна