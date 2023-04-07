Степанида Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Маремьяна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1844

Сын: Горбачев Яков Васильевич

Отец ребёнка: Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Горбачев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Тимофеевич

Смерть
Неизвестно