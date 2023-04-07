Степанида Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Маремьяна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Василий Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Тимофеевич
Смерть
Неизвестно