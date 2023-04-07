Василий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Тимофей Гаврилович

Мать: Матрона Степановна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Степанида Федоровна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Маремьяна Васильевна

Мать ребёнка: Степанида Федоровна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Горбачев Яков Васильевич

Мать ребёнка: Степанида Федоровна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Горбачев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Степанида Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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