Василий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Тимофей Гаврилович
Мать: Матрона Степановна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Степанида Федоровна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Маремьяна Васильевна
Мать ребёнка: Степанида Федоровна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Степанида Федоровна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Степанида Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Тимофеевна
Смерть
Неизвестно