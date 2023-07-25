Мирошников Абрам Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Мирошников Степан Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Дуракова Мавра Абрамовна
Мать ребёнка: Мирошникова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Васса Абрамовна
Мать ребёнка: Мирошникова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Мирошников Семен Абрамович
Мать ребёнка: Мирошникова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Наталья Абрамовна
Мать ребёнка: Мирошникова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Наталья Абрамовна
Мать ребёнка: Мирошникова Анна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно