Мирошников Абрам Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирошников Абрам Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Мирошников Степан Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Дуракова Мавра Абрамовна

Мать ребёнка: Мирошникова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Васса Абрамовна

Мать ребёнка: Мирошникова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Мирошников Семен Абрамович

Мать ребёнка: Мирошникова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Наталья Абрамовна

Мать ребёнка: Мирошникова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Наталья Абрамовна

Мать ребёнка: Мирошникова Анна Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мирошникова Анна Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно