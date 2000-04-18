Баранова (Локтяжнова) Евдокия Никитична
Место рожденияд.Зарубиха Верхге-Услонского района Татарской АССР
Дата рождения04.08.1930
Дата смерти18.04.2000
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1930
Отец: ?
Мать: не указана
д.Зарубиха Верхге-Услонского района Татарской АССР
Рождение ребёнка
24.12.1938
Дочь: Бабайчева Людмила Захаровна
Отец ребёнка: Баранов Захар Петрович
д.Зарубиха Верхге-Услонского района Татарской АССР
Рождение ребёнка
24.01.1941
Дочь: Пугачева Клавдия Захаровна Баранова
Отец ребёнка: Баранов Захар Петрович
д.Зарубиха Верхге-Услонского района Татарской АССР
Рождение ребёнка
15.12.1948
Дочь: Аверина Екатерина Захаровна
Отец ребёнка: Баранов Захар Петрович
дер.Зарубиха Верхне-Услонского района Татарской АССР
Рождение ребёнка
19.12.?
Дочь: Блохина Галина Захаровна
Отец ребёнка: Баранов Захар Петрович
д.Зарубиха Верхге-Услонского района Татарской АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов ?
Отец ребёнка: Баранов Захар Петрович
Смерть
18.04.2000
р.п.Васильево Зеленодольского района Республики Татарстан