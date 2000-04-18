Баранова (Локтяжнова) Евдокия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Локтяжнова) Евдокия Никитична

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Место рождения

д.Зарубиха Верхге-Услонского района Татарской АССР

Дата рождения

04.08.1930

Дата смерти

18.04.2000

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1930

Отец: ?

Мать: не указана

д.Зарубиха Верхге-Услонского района Татарской АССР
Рождение ребёнка
24.12.1938

Дочь: Бабайчева Людмила Захаровна

Отец ребёнка: Баранов Захар Петрович

д.Зарубиха Верхге-Услонского района Татарской АССР
Рождение ребёнка
24.01.1941

Дочь: Пугачева Клавдия Захаровна Баранова

Отец ребёнка: Баранов Захар Петрович

д.Зарубиха Верхге-Услонского района Татарской АССР
Рождение ребёнка
15.12.1948

Дочь: Аверина Екатерина Захаровна

Отец ребёнка: Баранов Захар Петрович

дер.Зарубиха Верхне-Услонского района Татарской АССР
Рождение ребёнка
19.12.?

Дочь: Блохина Галина Захаровна

Отец ребёнка: Баранов Захар Петрович

д.Зарубиха Верхге-Услонского района Татарской АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов ?

Отец ребёнка: Баранов Захар Петрович

Смерть
18.04.2000
р.п.Васильево Зеленодольского района Республики Татарстан
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