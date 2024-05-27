(Лугинина) Хиония Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лугинина) Анна Яковлева
Отец ребёнка: Лугинин Яков Федотов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лугинин Яков Федотов
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Лугинин Яков Федотов
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Лугинин Яков Федотов
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Лугинина) Пелагея Яковлева
Отец ребёнка: Лугинин Яков Федотов
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Лугинин Яков Федотов
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Лугинин Яков Федотов
Смерть
Неизвестно