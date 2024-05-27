(Лугинина) Хиония Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лугинина) Хиония Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лугинина) Анна Яковлева

Отец ребёнка: Лугинин Яков Федотов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лугинин Яков Федотов

Рождение ребёнка
1826

Сын: Лугинин Андрей Яковлев

Отец ребёнка: Лугинин Яков Федотов

Рождение ребёнка
1828

Сын: Лугинин Адриан Яковлев

Отец ребёнка: Лугинин Яков Федотов

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Лугинина) Пелагея Яковлева

Отец ребёнка: Лугинин Яков Федотов

Рождение ребёнка
1832

Сын: Лугинин Афонасий Яковлев

Отец ребёнка: Лугинин Яков Федотов

Рождение ребёнка
1835

Сын: Лугинин Семен Яковлев

Отец ребёнка: Лугинин Яков Федотов

Смерть
Неизвестно

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