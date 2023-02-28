Балова (Анашина) Марфа Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балова (Анашина) Марфа Кузьминична

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

29.08.1868 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1868 ст.

Отец: Анашин Кузьма Ананиевич

Мать: Анашина Анна Павловна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
03.10.1888 ст.

Муж: Балов Иосиф Борисович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.01.1891 ст.

Сын: Балов Иоанн (Иван) Иосифов

Отец ребёнка: Балов Иосиф Борисович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.08.1895 ст.

Дочь: Балова Марфа

Отец ребёнка: Балов Иосиф Борисович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.07.1900 ст.

Сын: Балов Илья Иосифович

Отец ребёнка: Балов Иосиф Борисович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.03.1903 ст.

Сын: Балов Александр Иосифович

Отец ребёнка: Балов Иосиф Борисович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.02.1906

Сын: Балов Василий Иосифович

Отец ребёнка: Балов Иосиф Борисович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.04.1908 ст.

Сын: Балов Феодор Иосифович

Отец ребёнка: Балов Иосиф Борисович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.04.1911 ст.

Сын: Балов Симеон Иосифович

Отец ребёнка: Балов Иосиф Борисович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.06.1916 ст.

Дочь: Балова Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Балов Иосиф Борисович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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