Балова (Анашина) Марфа Кузьминична
Место рождения
Дата рождения29.08.1868 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1868 ст.
Отец: Анашин Кузьма Ананиевич
Мать: Анашина Анна Павловна
Бракосочетание
03.10.1888 ст.
Рождение ребёнка
16.01.1891 ст.
Сын: Балов Иоанн (Иван) Иосифов
Отец ребёнка: Балов Иосиф Борисович
Рождение ребёнка
26.08.1895 ст.
Дочь: Балова Марфа
Отец ребёнка: Балов Иосиф Борисович
Рождение ребёнка
18.07.1900 ст.
Сын: Балов Илья Иосифович
Отец ребёнка: Балов Иосиф Борисович
Рождение ребёнка
07.03.1903 ст.
Сын: Балов Александр Иосифович
Отец ребёнка: Балов Иосиф Борисович
Рождение ребёнка
22.02.1906
Отец ребёнка: Балов Иосиф Борисович
Рождение ребёнка
19.04.1908 ст.
Отец ребёнка: Балов Иосиф Борисович
Рождение ребёнка
22.04.1911 ст.
Отец ребёнка: Балов Иосиф Борисович
Рождение ребёнка
11.06.1916 ст.
Дочь: Балова Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Балов Иосиф Борисович