Евдокия Гаврилова
Место рождения
Дата рождения28.02.1905
Дата смерти18.03.1905
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1905
Отец: Гавриил Алексеев
Мать: Екатерина Сергеева
Крещение
28.02.1905
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: той же деоевни Иван Иванов и девица Анна Семенова
Смерть
18.03.1905
Причина смерти: от врожденной слабости
Похороны
20.03.1905