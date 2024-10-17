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Евдокия Гаврилова

Место рождения

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

28.02.1905

Дата смерти

18.03.1905

Пол

Женский

Отец

1853 г.р.

Мать

1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1905

Отец: Гавриил Алексеев

Мать: Екатерина Сергеева

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Крещение
28.02.1905
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: той же деоевни Иван Иванов и девица Анна Семенова
Смерть
18.03.1905
Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: от врожденной слабости
Похороны
20.03.1905

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