Бурлакова (Архипычева) Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1934
Дата смерти21.07.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1934
Отец: Архипычев Александр
Мать: Архипычева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бурлаков Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бурлаков Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бурлаков Владимир
Смерть
21.07.2022
Причина смерти: Естественная смерть/старость