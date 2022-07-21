Бурлакова (Архипычева) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурлакова (Архипычева) Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1934

Дата смерти

21.07.2022

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

GZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1934

Отец: Архипычев Александр

Мать: Архипычева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурлаков Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурлаков Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурлаков Владимир

Смерть
21.07.2022
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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