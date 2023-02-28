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Марфа Ивановна

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Место рождения

Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Татьяна Даниловна

Отец ребёнка: Данила Тимофеевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Анна Даниловна

Отец ребёнка: Данила Тимофеевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Агрофена Даниловна

Отец ребёнка: Данила Тимофеевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Наталья Даниловна

Отец ребёнка: Данила Тимофеевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Марья Даниловна

Отец ребёнка: Данила Тимофеевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1759

Сын: Иван Данилович

Отец ребёнка: Данила Тимофеевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данила Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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