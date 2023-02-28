Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Татьяна Даниловна
Отец ребёнка: Данила Тимофеевич
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Анна Даниловна
Отец ребёнка: Данила Тимофеевич
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Агрофена Даниловна
Отец ребёнка: Данила Тимофеевич
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Наталья Даниловна
Отец ребёнка: Данила Тимофеевич
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Марья Даниловна
Отец ребёнка: Данила Тимофеевич
Рождение ребёнка
1759
Сын: Иван Данилович
Отец ребёнка: Данила Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данила Тимофеевич
Смерть
Неизвестно