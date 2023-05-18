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Вахрушев Василий Михайлович

Место рождения

Мушковай новой

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

12.08.1925

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.10.1912 ст.

Жена: Вахрушева Анастасия Павловна

Мушковай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.10.1913 ст.

Дочь: Вахрушева Зиновия Васильевна

Мать ребёнка: Вахрушева Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
20.02.1915 ст.

Дочь: Вахрушева Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Вахрушева Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
07.08.1916 ст.

Дочь: Вахрушева Глафира Васильевна

Мать ребёнка: Вахрушева Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
22.12.1918

Сын: Вахрушев Павел Васильевич

Мать ребёнка: Вахрушева Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
03.10.1922

Сын: Вахрушев Петр Васильевич

Мать ребёнка: Вахрушева Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
14.03.1924

Дочь: Вахрушева Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Вахрушева Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
28.03.1925

Дочь: Вахрушева Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Вахрушева Анастасия Павловна

Смерть
12.08.1925
от дизентерии
Похороны
13.08.1925
Мушковай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика