Вахрушев Василий Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1894
Дата смерти12.08.1925
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.10.1912 ст.
Рождение ребёнка
25.10.1913 ст.
Дочь: Вахрушева Зиновия Васильевна
Мать ребёнка: Вахрушева Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
20.02.1915 ст.
Рождение ребёнка
07.08.1916 ст.
Дочь: Вахрушева Глафира Васильевна
Мать ребёнка: Вахрушева Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
22.12.1918
Сын: Вахрушев Павел Васильевич
Мать ребёнка: Вахрушева Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
03.10.1922
Мать ребёнка: Вахрушева Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
14.03.1924
Рождение ребёнка
28.03.1925
Смерть
12.08.1925
от дизентерии
Похороны
13.08.1925