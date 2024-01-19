Исланов Закерья Фаттяхетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исланов Закерья Фаттяхетдинович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1943

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2009
Москва, город федерального значения Москва
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