Бородихина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.02.1809
Отец ребёнка: Бородихин Николай 1 Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Подкорытова Параскева Николаева
Отец ребёнка: Бородихин Николай 1 Афанасьев
Рождение ребёнка
После 1820
Дочь: Калинина Татьяна Николаева
Отец ребёнка: Бородихин Николай 1 Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Бородихин Василий Николаев
Отец ребёнка: Бородихин Николай 1 Афанасьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бутакова Акилина Николаевна
Отец ребёнка: Бородихин Николай 1 Афанасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно