Бородихина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородихина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1809

Сын: Бородихин Лев Николаев

Отец ребёнка: Бородихин Николай 1 Афанасьев

Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Подкорытова Параскева Николаева

Отец ребёнка: Бородихин Николай 1 Афанасьев

Рождение ребёнка
После 1820

Дочь: Калинина Татьяна Николаева

Отец ребёнка: Бородихин Николай 1 Афанасьев

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Бородихин Василий Николаев

Отец ребёнка: Бородихин Николай 1 Афанасьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бутакова Акилина Николаевна

Отец ребёнка: Бородихин Николай 1 Афанасьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородихин Николай 1 Афанасьев

Смерть
Неизвестно
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