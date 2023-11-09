Орлов Георгий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Георгий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Орлов Михаил Алексеевич

Мать: Орлова Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
27.10.1928

Дочь: Елизарова Татьяна Георгиевна

Мать ребёнка: Орлова Анна Павловна

Рождение ребёнка
29.09.1934

Дочь: Николаева Зинаида Георгиевна

Мать ребёнка: Орлова Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Орлова Анна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Анна Павловна

Смерть
Неизвестно
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