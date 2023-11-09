Орлов Георгий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Орлов Михаил Алексеевич
Мать: Орлова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
27.10.1928
Дочь: Елизарова Татьяна Георгиевна
Мать ребёнка: Орлова Анна Павловна
Рождение ребёнка
29.09.1934
Дочь: Николаева Зинаида Георгиевна
Мать ребёнка: Орлова Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Орлова Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Анна Павловна
Смерть
Неизвестно