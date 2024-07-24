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Карманов иван минаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Карманов минай максимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карманова марья ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карманова Акилина1 Александрова

Рождение ребёнка
01.06.1834

Сын: Карманов Кирилл Иванович

Мать ребёнка: Карманова Акилина1 Александрова

Рождение ребёнка
1847

Сын: Карманов Иван Иванович

Мать ребёнка: Карманова Акилина1 Александрова

Рождение ребёнка
1850

Сын: Карманов алексей иванович

Мать ребёнка: Карманова Акилина1 Александрова

Рождение ребёнка
1852

Сын: Карманов яков иванович

Мать ребёнка: Карманова марья ивановна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Карманов андрей иванович

Мать ребёнка: Карманова марья ивановна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Карманов арсений иванович

Мать ребёнка: Карманова марья ивановна

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