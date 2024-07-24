Карманов иван минаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Карманов минай максимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карманова марья ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1834
Мать ребёнка: Карманова Акилина1 Александрова
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Карманова Акилина1 Александрова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Карманов алексей иванович
Мать ребёнка: Карманова Акилина1 Александрова
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Карманова марья ивановна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Карманова марья ивановна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Карманов арсений иванович
Мать ребёнка: Карманова марья ивановна