Сарапкина ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Сын: Сарапкин ?
Отец ребёнка: Сарапкин Василий Андреевич
Масады, Илишевского района, Башкирия
Рождение ребёнка
1914
Сын: Сарапкин ?
Отец ребёнка: Сарапкин Василий Андреевич
Масады, Илишевского района, Башкирия
Рождение ребёнка
1917
Дочь: ?
Отец ребёнка: Сарапкин Василий Андреевич
Масады, Илишевского района, Башкирия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно