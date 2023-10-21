Сарапкина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарапкина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Сарапкин ?

Отец ребёнка: Сарапкин Василий Андреевич

Масады, Илишевского района, Башкирия
Рождение ребёнка
1914

Сын: Сарапкин ?

Отец ребёнка: Сарапкин Василий Андреевич

Масады, Илишевского района, Башкирия
Рождение ребёнка
1917

Дочь: ?

Отец ребёнка: Сарапкин Василий Андреевич

Масады, Илишевского района, Башкирия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сарапкин Василий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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