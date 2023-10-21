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Сарапкин Василий Андреевич

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Место рождения

Масады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим

Дата рождения

29.12.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1893

Отец: Царапкин Андрей Иванович

Мать: Сарапкина Ирина Феодотовна

Масады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
21.06.2017 разбирая фото метрической книги с. Андреевка нашла запись №111 от 30. 12.1893 о крещении Василия Андреевича Сарапкина, который родился 29.12.1893. Отец д. Масадов, из крестьян, Андрей Иоа... Показать все
Рождение ребёнка
1913

Сын: Сарапкин ?

Мать ребёнка: Сарапкина ?

Масады, Илишевского района, Башкирия
Рождение ребёнка
1914

Сын: Сарапкин ?

Мать ребёнка: Сарапкина ?

Масады, Илишевского района, Башкирия
Рождение ребёнка
1917

Дочь: ?

Мать ребёнка: Сарапкина ?

Масады, Илишевского района, Башкирия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сарапкина ?

Смерть
Неизвестно
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