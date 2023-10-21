Сарапкин Василий Андреевич
Место рожденияМасады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
Дата рождения29.12.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
29.12.1893
Масады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
21.06.2017 разбирая фото метрической книги с. Андреевка нашла запись №111 от 30. 12.1893 о крещении Василия Андреевича Сарапкина, который родился 29.12.1893. Отец д. Масадов, из крестьян, Андрей Иоа... Показать все
Рождение ребёнка
1913
Сын: Сарапкин ?
Мать ребёнка: Сарапкина ?
Масады, Илишевского района, Башкирия
Рождение ребёнка
1914
Сын: Сарапкин ?
Мать ребёнка: Сарапкина ?
Масады, Илишевского района, Башкирия
Рождение ребёнка
1917
Дочь: ?
Мать ребёнка: Сарапкина ?
Масады, Илишевского района, Башкирия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сарапкина ?
Смерть
Неизвестно