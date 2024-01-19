Глубоковский Николай Никанорович
Место рождения
Дата рождения06.12.1863 ст.
Дата смерти18.03.1937 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1863 ст.
Отец: Глубоковский Никанор Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
27.11.1920
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Невеста - вторым браком. Вдова профессора А.П. Лебедева.
Смерть
18.03.1937 ст.
В русском госпитале Красного Креста.