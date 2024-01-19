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Глубоковский Николай Никанорович

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Место рождения

Кичменгский Городок, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

06.12.1863 ст.

Дата смерти

18.03.1937 ст.

Пол

Мужской

Отец

1819 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1863 ст.

Отец: Глубоковский Никанор Петрович

Мать: не указана

Кичменгский Городок, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
27.11.1920

Жена: Лебедева-Глубоковская Анастасия Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Невеста - вторым браком. Вдова профессора А.П. Лебедева.
Смерть
18.03.1937 ст.
В русском госпитале Красного Креста.
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