Белов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белов Терентий Лукич

Мать: Белова Надежда Некифоровна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Белов Александр Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Павел Федорович

Мать ребёнка: не указана

Иудкино, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Борис Федорович

Мать ребёнка: не указана

Иудкино, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Вячеслав Федорович

Мать ребёнка: не указана

Иудкино, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова Лидия Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Иудкино, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
село Морозово Тейковского района, Ивановская область
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