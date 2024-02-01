Белов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белов Терентий Лукич
Рождение ребёнка
1909
Сын: Белов Александр Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова Лидия Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
село Морозово Тейковского района, Ивановская область