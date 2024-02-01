Белова Надежда Некифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова Надежда Некифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.04.1869

Муж: Белов Терентий Лукич

Иудкино, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Белов Михаил Терентьевич

Отец ребёнка: Белов Терентий Лукич

Иудкино, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Белова Евдокия Терентьевна

Отец ребёнка: Белов Терентий Лукич

Иудкино, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Белов Афанасий Терентьевич

Отец ребёнка: Белов Терентий Лукич

Иудкино, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.06.1876

Сын: Белов Тихон Терентьевич

Отец ребёнка: Белов Терентий Лукич

Иудкино, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Белов Исидор Терентьевич

Отец ребёнка: Белов Терентий Лукич

Иудкино, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Белова Афанасия Терентьевна

Отец ребёнка: Белов Терентий Лукич

Иудкино, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Белова Елисавета Терентьевна

Отец ребёнка: Белов Терентий Лукич

Иудкино, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Поликарп Терентьевич

Отец ребёнка: Белов Терентий Лукич

Иудкино, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Федор

Отец ребёнка: Белов Терентий Лукич

Место жительства
Неизвестно
Иудкино, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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