Белова Надежда Некифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.04.1869
Муж: Белов Терентий Лукич
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Белов Терентий Лукич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Белова Евдокия Терентьевна
Отец ребёнка: Белов Терентий Лукич
Рождение ребёнка
1873
Сын: Белов Афанасий Терентьевич
Отец ребёнка: Белов Терентий Лукич
Рождение ребёнка
14.06.1876
Отец ребёнка: Белов Терентий Лукич
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Белов Терентий Лукич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Белова Афанасия Терентьевна
Отец ребёнка: Белов Терентий Лукич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Белова Елисавета Терентьевна
Отец ребёнка: Белов Терентий Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белов Поликарп Терентьевич
Отец ребёнка: Белов Терентий Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белов Федор
Отец ребёнка: Белов Терентий Лукич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно