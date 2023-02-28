Кузяткина (Бурцева) Мария
Место рождения
Дата рожденияОколо 1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.10.1921
Рождение ребёнка
22.04.1926
Дочь: Кузяткина Анна
Отец ребёнка: Кузяткин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Кузяткин Юрий
Отец ребёнка: Кузяткин Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно