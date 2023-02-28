Кузяткина (Бурцева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузяткина (Бурцева) Мария

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Место рождения

Козиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Козиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
15.10.1921

Муж: Кузяткин Иван Михайлович

Козиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.04.1926

Дочь: Кузяткина Анна

Отец ребёнка: Кузяткин Иван Михайлович

Козиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Кузяткин Юрий

Отец ребёнка: Кузяткин Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
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