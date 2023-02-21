Кузяткин Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузяткин Юрий

Кузяткин Юрий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1930

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Около 1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: Кузяткин Иван Михайлович

Мать: Кузяткина Мария

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close