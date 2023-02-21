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Кузяткин Юрий
Кузяткин Юрий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1930
Пол
Мужской
Отец
Кузяткин Иван Михайлович
1900 г.р.
Мать
Кузяткина (Бурцева) Мария
Около 1902 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1930
Отец:
Кузяткин Иван Михайлович
Мать:
Кузяткина Мария
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