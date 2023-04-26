Галинская Марфа Феодорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1815 и 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1815 и 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1837 и 1838
Сын: Галинский Дмитрий Васильев
Отец ребёнка: Галинский Василий Танасов
Рождение ребёнка
Между 1841 и 1842
Отец ребёнка: Галинский Василий Танасов
Рождение ребёнка
Между 1843 и 1844
Сын: Галинский Георгий Васильев
Отец ребёнка: Галинский Василий Танасов
Рождение ребёнка
Между 1846 и 1847
Дочь: Галинская Устиния Васильева
Отец ребёнка: Галинский Василий Танасов
Рождение ребёнка
Между 1848 и 1849
Дочь: Галинская Акулина Васильева
Отец ребёнка: Галинский Василий Танасов
Рождение ребёнка
Между 1854 и 1855
Дочь: Галинский Акулина Васильева
Отец ребёнка: Галинский Василий Танасов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галинский Аксентий Васильев
Отец ребёнка: Галинский Василий Танасов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно