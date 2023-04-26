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Галинская Марфа Феодорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1815 и 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1790 и 1791 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1815 и 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1837 и 1838

Сын: Галинский Дмитрий Васильев

Отец ребёнка: Галинский Василий Танасов

Рождение ребёнка
Между 1841 и 1842

Сын: Галинский Филип Васильев

Отец ребёнка: Галинский Василий Танасов

Рождение ребёнка
Между 1843 и 1844

Сын: Галинский Георгий Васильев

Отец ребёнка: Галинский Василий Танасов

Рождение ребёнка
Между 1846 и 1847

Дочь: Галинская Устиния Васильева

Отец ребёнка: Галинский Василий Танасов

Рождение ребёнка
Между 1848 и 1849

Дочь: Галинская Акулина Васильева

Отец ребёнка: Галинский Василий Танасов

Рождение ребёнка
Между 1854 и 1855

Дочь: Галинский Акулина Васильева

Отец ребёнка: Галинский Василий Танасов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галинский Аксентий Васильев

Отец ребёнка: Галинский Василий Танасов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галинский Василий Танасов

Смерть
Неизвестно