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Соловьев Владимир Владимирович
Соловьев Владимир Владимирович
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
28.07.1941
Пол
Мужской
Отец
Соловьев Владимир Васильевич
Мать
Линденер Тамара Михайловна
1917 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1941
Отец:
Соловьев Владимир Васильевич
Мать:
Линденер Тамара Михайловна
Москва
, город федерального значения Москва
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