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Соловьев Владимир Владимирович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

28.07.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1941

Отец: Соловьев Владимир Васильевич

Мать: Линденер Тамара Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
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