Воробьев Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения?.04.1931
Дата смерти26.10.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1931
Рождение ребёнка
?.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Смерть
26.10.2000