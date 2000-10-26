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Воробьев Николай Михайлович

Место рождения

Афанасьево, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

?.04.1931

Дата смерти

26.10.2000

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1931

Отец: Воробьев Михаил Сергеевич

Мать: Воробьева Валентина Петровна

Афанасьево, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Смерть
26.10.2000
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