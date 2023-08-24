Воробьева (Царева) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Царева) Валентина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1898 ст.

Дата смерти

11.12.1970

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1898 ст.

Отец: Царев Петр Васильевич

Мать: Царева Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
01.01.1922

Сын: Воробьев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Воробьев Михаил Сергеевич

Афанасьево, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Воробьев Константин Михайлович

Отец ребёнка: Воробьев Михаил Сергеевич

Афанасьево, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.11.1926

Сын: Воробьев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Воробьев Михаил Сергеевич

Афанасьево, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.04.1931

Сын: Воробьев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Воробьев Михаил Сергеевич

Афанасьево, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.09.1933

Дочь: Соколова Вера Михайловна

Отец ребёнка: Воробьев Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
12.04.1936

Сын: Воробьев Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Воробьев Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
08.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьев Михаил Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Афанасьево, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
11.12.1970
Таллин, Эстонская ССР
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