Воробьева (Царева) Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1898 ст.
Дата смерти11.12.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1898 ст.
Отец: Царев Петр Васильевич
Мать: Царева Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
01.01.1922
Сын: Воробьев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Воробьев Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
1924
Сын: Воробьев Константин Михайлович
Отец ребёнка: Воробьев Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
21.11.1926
Сын: Воробьев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Воробьев Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
?.04.1931
Сын: Воробьев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Воробьев Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
16.09.1933
Дочь: Соколова Вера Михайловна
Отец ребёнка: Воробьев Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
12.04.1936
Сын: Воробьев Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Воробьев Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
08.07.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьев Михаил Сергеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.12.1970
Таллин, Эстонская ССР