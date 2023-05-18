(Бартель) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Бартель) Ивановна

(Бартель) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бартель Иван Яковлев

Мать: Бартель ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: ?