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(Бартель) Ивановна
(Бартель) Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Бартель Иван Яковлев
Мать
Бартель ?
Дети
?
?
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Бартель Иван Яковлев
Мать:
Бартель ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
?
Отец ребёнка:
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
?
Отец ребёнка:
?
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