Бартель ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бартель Иван Яковлев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ивановна
Отец ребёнка: Бартель Иван Яковлев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ивановна
Отец ребёнка: Бартель Иван Яковлев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бартель Johannes Иванович
Отец ребёнка: Бартель Иван Яковлев