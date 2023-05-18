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Бартель ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бартель Иван Яковлев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ивановна

Отец ребёнка: Бартель Иван Яковлев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ивановна

Отец ребёнка: Бартель Иван Яковлев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бартель Johannes Иванович

Отец ребёнка: Бартель Иван Яковлев