Козырева (Бредец) Агрипина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козырева (Бредец) Агрипина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бредец Сергей

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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