Дрозд (Дрозденко) Филипп Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрозд (Дрозденко) Филипп Емельянович

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 11.10.1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 11.10.1805

Отец: Дрозд (Дрозденко) Емельян Иванович

Мать: Дрозд Пелагея

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36F-F?i=719&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дрозденко Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
24.01.1843

Дочь: Дрозд (Дрозденко) Ксения Филипповна

Мать ребёнка: Дрозденко Матрона Ивановна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T97H-9?i=493&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
29.10.1845

Сын: Дрозд (Дрозденко) Абрам Филиппович

Мать ребёнка: Дрозденко Матрона Ивановна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T93P-5?i=636&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно

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