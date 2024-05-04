Дрозд (Дрозденко) Филипп Емельянович
Место рождения
Дата рожденияОколо 11.10.1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 11.10.1805
Отец: Дрозд (Дрозденко) Емельян Иванович
Мать: Дрозд Пелагея
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36F-F?i=719&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1843
Дочь: Дрозд (Дрозденко) Ксения Филипповна
Мать ребёнка: Дрозденко Матрона Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T97H-9?i=493&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
29.10.1845
Сын: Дрозд (Дрозденко) Абрам Филиппович
Мать ребёнка: Дрозденко Матрона Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T93P-5?i=636&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно