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Терпигоревъ Николай Николаевич

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Место рождения

Иванниково, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

15.08.1916

Дата смерти

08.07.1949

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1916

Отец: Терпигоревъ Николай Яковлевич

Мать: Терипигорева Аполлинария Григорьевна

Иванниково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
27.10.1940

Сын: Терпигорьев Валентин Николаевич

Мать ребёнка: Терпигорьева Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
08.03.1946

Дочь: Галина Николаевна

Мать ребёнка: Терпигорьева Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
08.03.1947

Дочь: Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Терпигорьева Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Капитолина Николаевна

Мать ребёнка: Терпигорьева Александра Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терпигорьева Александра Дмитриевна

Смерть
08.07.1949
Причина смерти: Несчастный случай
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