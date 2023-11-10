Терпигоревъ Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения15.08.1916
Дата смерти08.07.1949
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1916
Рождение ребёнка
27.10.1940
Сын: Терпигорьев Валентин Николаевич
Мать ребёнка: Терпигорьева Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
08.03.1946
Дочь: Галина Николаевна
Мать ребёнка: Терпигорьева Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
08.03.1947
Дочь: Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Терпигорьева Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Капитолина Николаевна
Мать ребёнка: Терпигорьева Александра Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.07.1949
Причина смерти: Несчастный случай