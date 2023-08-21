Терипигорьева (Григорьева) Апполинария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терипигорьева (Григорьева) Апполинария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1921

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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1911 г.р.
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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1908

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терпигорьев Николай Яковлевич

Иванниково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
13.10.1911

Сын: Терпигорьев Александр

Отец ребёнка: Терпигорьев Николай Яковлевич

Иванниково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
15.08.1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терпигорьев Николай Яковлевич

Иванниково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терпигорьев Николай Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терпигорьев Николай Яковлевич

Смерть
1921
Причина смерти: Болезнь | умерла от тифа