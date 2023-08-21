Терипигорьева (Григорьева) Апполинария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1908
Рождение ребёнка
13.10.1911
Отец ребёнка: Терпигорьев Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
15.08.1914
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1921
Причина смерти: Болезнь | умерла от тифа